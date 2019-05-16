Hindistan Afganistan'a 2 helikopter hibe etti
Hindistan, Afganistan Hava Kuvvetlerini desteklemek amacıyla 2 'MI-35' helikopteri hibe etti.
- AA
Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Halid, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında Hindistan'ın Afgan Hava Kuvvetlerini desteklemek amacıyla hibe ettiği 2 MI-35 helikopterin Kabil Havaalanına ulaştığını söyledi.
Öte yandan Hindistan'ın Afgan güvenlik güçlerine eğitim verdiğini ifade eden Halid, ayrıca güvenlik güçlerinin donanımına da destek verdiğini belirtti.
Hindistan 2015'te de Afganistan'a 3 Mi-25 savaş helikopteri hibe etmişti.
Bir dönem, bölgenin en güçlü hava kuvvetlerine sahip Afganistan'ın, savaş ile kargo uçakları, helikopterleri ve hava ekipmanları iç savaşlar sırasında tahrip olmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.