Hindistan akrobasi gösterisi yapan iki jet çarpıştı

Hindistan basınında yer alan haberlere göre Aero India Show 2019'da yapılacak akrobasi gösteriler için prova yapan Hndistan Hava Kuvvetlerine bağlı ''Surya Kiran (Güneş Işıkları)'' takımından iki jet çarpışarak düştü.

Aero India 2019'dan bir gün önce, yapılan son provalarda çarpışan jetler Bengaluru'daki Yelahanka Hava Kuvvetleri İstasyonu'na düştüğü belirtildi.

#AeroIndia2019

Two Suryakiran aircrafts crashed during practice, ahead of Aero-India show. Pilots are safe. pic.twitter.com/15SOwCG6Rs — snehanshu shekhar (@snehanshus) 19 Şubat 2019

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, iki jetin çarpışmasıyla 2 pilotun zamanında çıkmayı başardığını ancak pilotlardan biri olmak üzere ikisinin de hastane de tedavi gördüğü belirtildi.