Hindistan Başbakanı Modi, Yeni Zelandalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Modi ile Yeni Zelandalı mevkidaşının, telefonda görüştüğü belirtildi.

İki liderin, ticaret, yatırım, hayvancılık, eğitim ve uzay gibi alanlarda karşılıklı yarar sağlayan ikili işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldığı kaydedilen açıklamada, Modi ve Luxon'ın, gelecek yıllarda ikili ilişkileri yeni zirvelere taşıma kararlılıklarını yinelediği ifade edildi.

Açıklamada, Modi'nin, mevkidaşına Yeni Zelanda'daki Hindistan vatandaşlarının çıkarlarını gözettiği için teşekkür ettiği, Luxon'ın da onların güvenliği ve refahı için çaba göstermeye devam edeceğini söylediği aktarıldı.

Yeni Zelanda'nın 2018'de yaptığı nüfus sayımına göre, ülkedeki Hint göçmenlerin sayısı yaklaşık 250 binken, bu sayı Yeni Zelanda'nın nüfusunun neredeyse yüzde 5'ini oluşturuyor.