AA 03 Temmuz 2020 Cuma 14:56 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 14:58

NDTV kanalındaki habere göre, Modi'nin Instagram’dan paylaştığı fotoğrafta, Leh'teki askeri bir üste çadırın içerisinde askerlerin arasında oturduğu görüldü.

Üst düzey askeri yetkililerin kendisine eşlik ettiği ziyarette açıklamalarda bulunan Modi, yayılmacılık çağının sona erdiğini ve bu çağın "kalkınma çağı" olduğunu belirtti.

Modi, tarihin yayılmacı güçlerinin kaybettiğine veya geri dönmeye zorlandığına tanıklık ettiğini ifade etti.

Hindistan’ın dünyada barış yolunda ilerlediğini kaydeden Modi, zayıf olanların barış için adım atamayacaklarını ve cesaretin barış için ön şart olduğunu söyledi.



- MODİ’NİN AKŞAM SAATLERİNDE BÖLGEDEN AYRILMASI BEKLENİYOR



Çin’le Hindistan arasında çatışmanın yaşandığı Ladakh bölgesine beklenmedik bir ziyaret gerçekleştiren Modi’nin akşam saatlerinde bölgeden ayrılması bekleniyor.

Çin’e karşı sert bir cevap vermesi için kamuoyu baskısı altında olan Modi’nin bu ziyareti dikkati çekti.

Hindistan, Çin ile gerilimin tırmandığı Doğu Ladakh'a karadan havaya füze savunma sistemi, obüs ve tank konuşlandırmıştı.



Yeni Delhi yönetimi, haziran sonunda TikTok, CamScanner, Share it, Wechat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master’in de aralarında bulunduğu Çinli teknoloji şirketine ait 59 mobil uygulamayı "Hindistan'ın egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle yasaklamıştı.

- BÖLGEDE GERİLİMİ YÜKSELTEN SÜREÇ



Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Öte yandan haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.