İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3946
  • 6,1819
  • 222.698
  • 89.951
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan stratejik Çabahar Limanı'nın bir kısmının yönetimini devraldı

Hindistan, İran'ın güneydoğusunda Umman Denizi kıyısında yer alan stratejik Çabahar Limanı'nın bir kısmının yönetimini devraldığını duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan hükümeti, Çabahar Şehid Beheşti Limanı'nın bir kısmının yönetimini devraldı." denildi.

Çabahar Limanı'ndaki terminal alanı, kargo taşıma ekipmanları ve ofis binasının devralınma işlemlerinin 29 Aralık'ta tamamlandığı belirtilen açıklamada, Hindistan'ın tarihinde ilk kez topraklarının dışındaki bir limanın işletmesini üstlendiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hindistan, Çabahar'daki katılımı ile bir tarih yazdı ve şu anda denize kıyısı bulunmayan Afganistan topraklarının desteklenmesi için bölgesel iş birliği ve ortak çabalara öncülük ediyor. Hindistan, ilk kez kendi topraklarının dışında bir liman işletecek."

Çabahar Limanı projesi, İran’ın güneydoğusundan başlayan Afganistan ve Orta Asya’ya uzanan, transit taşımacılıkta kullanılacak kara ve demir yolu bağlantısını içeriyor. Anlaşma, 23 Mayıs 2016’da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin katıldığı törenle Tahran’da imzalanmıştı.

Dünyanın en önemli enerji geçiş hatlarından biri olan liman, İran'ın yanı sıra Hindistan açısından da stratejik öneme sahip.

Çabahar Limanı'na yapılan yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımın 235 milyon dolarlık bölümünü Hindistan üstlenmişti. Hindistan, Çabahar Limanı'nda ticaretin artmasıyla, rakibi Pakistan ve enerji hattını emniyete almak için Pakistan'ın Guvader Limanı'nı kiralayan Çin üzerinde üstünlük sağlamayı planlıyor.

ABD, Çabahar Limanı'nı İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme başladı

Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme başladı

Yeni düzenleme için düğmeye basıldı! Taksit desteği geliyor

Yeni düzenleme için düğmeye basıldı! Taksit desteği geliyor

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Rusya, Münbiç'te devriyelere başladı

Rusya, Münbiç'te devriyelere başladı

Fransa harekete geçti: Sertleştireceğiz

Fransa harekete geçti: Sertleştireceğiz

YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

El Chapo davasında yeni gelişme! 'Emzik' devlet başkanı

El Chapo davasında yeni gelişme! 'Emzik' devlet başkanı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı
 

POPÜLER HABERLER

Teneke yiyen balık şoke etti

Teneke yiyen balık şoke etti

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA