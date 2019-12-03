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Hindistan Donanması Bengal Körfezi'nde Çin gemisini kovaladı

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Bengal Körfezi'ndeki Hint sularına izinsiz giren Çin'e ait bir araştırma gemisi, Hindistan donanması tarafından suların dışına sürüldü.

  • star.com.tr
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India Today TV'nin haberine göre, Hindistan donanması Bengal Körfezi'nde izlemeye aldığı bir Çin gemisini Hint sularının dışına sürdü.
 
Hindistan Deniz Kuvvetleri Şefi Amiral Karambir Singh, ''Eğer bölgemizde biri faaliyet gösteriyorsa, önce bizi bilgilendirmeleri gerekir.'' dedi.
 
Çin gemisi Shi Yan 1'in, izinsiz olarak Port Blair yakınlarında araştırma faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.
 
Konuya ilişkin açıklama yapan Hindistan Deniz Kuvvetleri Şefi Amiral Karambir Singh, ''Eğer bölgemizde biri faaliyet yürütecekse, önce bizi bilgilendirmeleri gerekir.'' dedi.
 
Port Blair, Bengal Körfezi'nin güneydoğu ucundaki Hintdistan'ın Andaman ve Nicobar Adaları birlik bölgesinin başkentidir.
 
Bölgedeki adalar grubunun, dünyanın en işlek denizcilik rotalarına olan yakınlığı ve Hindistan'ın Çin'in bölgedeki artan deniz varlığı gözetleme açısında önemli stratejik konuma sahip.
 
Hindistan bu yılın başlarında, Hint Okyanusu'ndaki Çin filosunun faaliyetlerini gözetlemek için adalarda üçüncü bir hava üssü açtı.
 
Gelen raporlar arasında, Çin'in gemi ve denizaltılarının bölgeye girdiği bildiriliyordu. Çin ise uluslararası korsanlıkla mücadele misyonları için bölgeye denizaltı ve savaş gemileri gönderdiğini savunuyor.

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