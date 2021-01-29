Hindistan, Çin sınırına daha fazla asker konuşlandırdı

AA 29 Ocak 2021 Cuma 13:13 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 13:14

South China Morning Post’un haberine göre, Hindistan Cumhurbaşkanı Kovind, ülkenin egemenliğini korumak amacıyla "Fiili Kontrol Hattı" sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırıldığını bildirdi.

Parlamentoda konuşan Kovind, Hindistan’ın Fiili Kontrol hattı üzerindeki egemenliğini korumak için ek askeri güç gönderildiğini belirterek, "Hükümetim, tamamen milletin çıkarlarını korumaya bağlı ve ihtiyatlı." ifadelerini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, 28 Ocak’ta yaptığı konuşmada, sınırda asker yığmak ve altyapı inşa etmekle suçladığı Çin'le ilişkilerini geçen yıl ölümcül bir çatışmanın "derinden bozduğunu" açıklamıştı.

- Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

İki ülke arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı Çin ile Hindistan arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.