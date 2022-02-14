Hindistan, Çin'e ait 54 mobil uygulamayı yasakladı

AA 14 Şubat 2022 Pazartesi 13:56 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 13:57

The Economic Times'ın haberine göre, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, Çin'e ait, Tencent Holdings, Alibaba Group Holding ve NetEase gibi teknoloji şirketleri de dahil olmak üzere 54 uygulamanın yasaklanmasına yönelik karar aldı.

Söz konusu kararın, Hindistan hükümetinin 2020'de yasakladığı uygulamaların yeniden markalaşmış versiyonları olduğu belirtildi.

Hindistan İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hindistan, 2 Ekim 2020'de aralarında popüler PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirmişti.

Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğunu bildirmişti.

29 Haziran 2020'de de aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirilmişti.

- ÇİN-HİNDİSTAN SINIR ANLAŞMAZLIĞI



Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemedi.