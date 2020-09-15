AA 15 Eylül 2020 Salı 17:41 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 17:41

Ülke basınında yer alan habere göre Singh, mecliste yaptığı açıklamada Hindistan'ın Çin'i diplomatik kanallarla bilgilendirdiğini bildirerek Çin'in tek taraflı olarak statükoyu değiştirme girişimlerinin ikili anlaşmaların ihlali olduğunu söyledi.

Çin'in Ladakh bölgesine asker konuşlandırdığını belirten Singh, Hint ordusunun da karşılık olarak bölgeye birliklerini gönderdiğini aktardı.

Hint Silahlı Kuvvetlerinin durumu başarılı bir şekilde ele alacağından emin olduklarını söyleyen Singh, "Egemenliğimizi ve toprak bütünlüğünü korumak için hazırız." ifadesini kullandı.

Tartışmalı sınırda her iki ülke 2 aydır birlik ve askeri ekipman sayısını artırmayı sürdürüyor.

- HAZİRAN'DA 20 HİNT ASKERİ ÖLMÜŞTÜ

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Hindistan Savunma Bakanlığından 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Çin ordusunun, 29 Ağustos gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" belirtilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, 31 Ağustos'ta Çin ordusunun iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) riayet ettiğini bildirerek, "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini” ifade etmişti.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Çinli mevkidaşı Vey Fınghı, 4 Eylül’de Moskova'da Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı çerçevesinde bir araya gelmişti.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda her iki ülkenin gerilimi daha fazla artıracak veya durumu daha da karmaşıklaştıracak adımlar atmama konusunda anlaştığı kaydedilmişti.