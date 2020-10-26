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Dünya

Hindistan, Çin'in sınır bölgelerinde 20 Hintli askeri kaçırdığını iddia etti

Çin arasında yeni gerilim... Hindistan, Çin'in sınır bölgelerinde 20 Hintli askeri kaçırdığını iddia etti. Pekin yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

DHA26 Ekim 2020 Pazartesi 10:08 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:10
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