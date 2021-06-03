Star.com.tr 03 Haziran 2021 Perşembe 18:33 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 18:35

Hindistan,'da yaklaşık 338 bin insanın ölümden sonra milyonlarca kişiye plansız bir şekilde aşı vurulması ve ikinci dozların kalmaması üzerine gelen eleştirilerden bir gün sonra, DSÖ tarafından onaylanmamış bir Kovid-19 aşısı için ilk siparişini verdi.

950 milyon yetişkin nüfusa sahip Hindistan sadece %4,7'sine iki doz aşı yapmayı başardı. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi, yalnızca Nisan ve Mayıs aylarında 170 bin kişiyi öldüren yaygın bir ikinci Kovid-19 dalgasıyla sarsılıyor.

Sağlık bakanlığı, Faz 3 deneme aşamasında olan Biological-E firmasından 300 milyon doz Kovid-19 aşı alınacağını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Biological-E ile yapılan anlaşma, Hindistan hükümetinin yerli aşı üreticilerini onlara araştırma ve geliştirme ve ayrıca mali destek sağlayarak teşvik etme çabasının bir parçası" dedi.

Hindistan dışişleri bakanlığından bir sözcü, Yeni Delhi'nin aşı üretimi için hammadde tedariki sağlamak için Washington ile diyalog halinde olduğunu söyledi.

Kovid-19'un Hint varyantı ABD'de hızla yayılıyor

Koronavirüsün Hindistan varyantının ABD'deki vakalar arasındaki oranı yüzde 7'ye çıktı.

Son derece bulaşıcı COVID-19 Hint varyantı ABD'de korkutan rakamlara ulaşıyor.

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan oldukça bulaşıcı COVID-19 varyantı ABD'de hızlı bir şekilde yayılıyor. Öyle ki vakaların yüzde 7'sini oluşturuyor.

Hindistan varyantı olarak bilinen B.1.617.2 varyantı, Mayıs ayının başında yeni vakaların yalnızca yüzde 1'ini oluştururken çarpıcı bir yükseliş yaşadı.

Aşı engeller umudu

Ancak ABD'li yetkililer varyantın Moderna ve Pfizer-BioNTech aşıları tarafından büyük olasılıkla engelleneceğine inanıyor.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ilk verilerin halihazırda kullanımda olan iki dozlu aşıların Hindistan varyantına ve diğer varyantlara karşı "en azından kısmen ve muhtemelen" koruyucu olduğunu gösterdiğini söylemişti.

Varyant Hindistan'da yıkıcı oldu

Şu anda Hindistan'ın bazı bölgelerinde baskın durumda varyant, ülkede yıkıcı bir etki yaratarak çok sayıda ölüme neden oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 28 milyondan fazla vaka doğrulanırken, ölüm sayısı en az 331 bin'e ulaştı.

Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü, varyantı küresel endişelerden biri olarak sınıflandırmış, daha fazla izleme ve analiz gerektirdiğini bildirmişti.

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