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Dünya

Hindistan Donanması Aden Körfezi'ndeki bir gemiye yardımda bulunduğunu açıkladı

Hindistan Donanması, Aden Körfezi'nde Marshall Adaları bandıralı bir geminin dronla hedef alınmasının ardından gemiye yardımda bulunduğunu bildirdi.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
Hindistan Donanması Aden Körfezi'ndeki bir gemiye yardımda bulunduğunu açıkladı
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Hindistan Donanması'ndan, Aden Körfezi'nde dronla vurulan Marshall Adaları bandıralı "MV Genco Picardy" adlı gemiye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "MV Genco Picardy"nin, hedef alınmasının ardından yardım çağrısında bulunduğu ve bunun üzerine "INS Visakhapatnam" muhribinin gemiye yardım ettiği belirtildi.

"MV Genco Picardy"de bulunan 22 kişilik mürettebattan 9'unun Hint olduğu kaydedilen açıklamada, gemideki herkesin güvende olduğu ve yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, geminin normal rotasına devam ettiğine işaret edildi.

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