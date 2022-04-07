''Hindistan, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu içinde tutulmalı''

Suga, Fuji TV'ye verdiği demeçte, Yeni Delhi yönetiminin "Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı kınamamasına" değindi.

Hint yönetiminin "Rusya aleyhinde tavır takınmamasına" rağmen ülkesi, ABD ve Avustralya ile iyi ilişki içinde olduğunu vurgulayan Suga, "Hindistan'ı, Quad içerisinde tutmaya gayret göstermeleri" gerektiğini söyledi.

Suga, Quad oluşumunun, Hint-Pasifik bölgesinin güvenliği için oldukça önemli olduğunu belirterek, "Hindistan'ın grup içerisinde tutulması önemli." ifadelerini kullandı.

Quad grubu ülkelerinin "Rusya'ya karşı ortak duruş sergilemesi için Hindistan'ı ikna edememesinin" sorulması üzerine Suga, "(Hindistan) en başından beri bu bir zorluktu." değerlendirmesinde bulundu.

Suga, Hindistan'a yönelik "birçok çaba sarf edildiğini" hatırlatarak, "Sonuç olarak, Başbakan olduğum dönemde, 4 lider yüz yüze bir araya gelebildi." dedi.

73 yaşındaki Japon siyasetçi Suga, Eylül 2020-Ekim 2021'de LDP Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerini üstlenmişti.



Quad, ilk kez 2007 yılında dönemin Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun girişimiyle Japonya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avustralya ve Hindistan arasında başlatılan Asya-Pasifik bölgesine özgü bir güvenlik diyaloğu mekanizması.

Quad'ın, yükselen güç Çin'in Güney Çin Denizi'nde artan etkinliği ve gücünü dengelemek amacıyla kurulduğu düşünülüyor.