Hindistan Havacılık Fuarı'nda yangın çıktı

Hindistan'ın Bangalore şehrinde düzenlenen Aero India 2019 Havacılık Fuarı'nda yangın çıktı.

20/24 Şubat tarihleri arasında düzenlenen fuarın üçüncü gününde 300 aracın bulunduğu park alanında nedeni henüz belirlenmeyen sebeplerden dolayı geniş çaplı bir yangın çıktığı bildirildi.

CAN KAYBI VE YARALANMA OLMADI

Hindistan Savunma Bakanlığı'nın Savunma Sözcülüğünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Aero India 2019'da park yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanma olmadı. Öğleden sonra hava gösterisinin devam etmesi planlanıyor." denildi.

20 Şubat'ta Aero India 2019'un açılış provası esnasında Hindistan Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait iki Surya Kiran Hawks akrobasi uçağı çarpışmış pilotlardan birinin olay anında öldüğü diğer ikisinin ise yaralandığı bildirilmişti.