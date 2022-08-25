İSTANBUL 26°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2022 Perşembe / 28 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1684
  • EURO
    18,1587
  • ALTIN
    1026.12
  • BIST100
    3124.75
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan hükümeti casus yazılım ''Pegasus''u soruşturan komiteyle iş birliği yapmadı
Dünya

Hindistan hükümeti casus yazılım ''Pegasus''u soruşturan komiteyle iş birliği yapmadı

Hindistan'da 'Pegasus' adlı casus yazılımla politikacılar, aktivistler ve gazetecilerin telefonlarının takip edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, hükümetin mahkeme tarafından atanan inceleme komitesiyle iş birliği yapmadığı bildirildi.

AA25 Ağustos 2022 Perşembe 17:04 - Güncelleme:
ABONE OL

NDTV'nin haberine göre, konuyla ilgili davayı yöneten Baş Yargıç NV Ramana liderliğindeki Yüksek Mahkeme heyeti tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında incelenen 29 telefonda "Pegasus" casus yazılımının olduğuna dair kesin kanıt bulunamadığı belirtildi.

Bununla birlikte incelenen telefonların 5'inde "kötü amaçlı yazılım" tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Hindistan hükümetinin, mahkemenin konuyu araştırmak için atadığı komite ile iş birliği yapmadığı kaydedildi.

Hindistan'da aktivist ve muhalif siyasetçilerin, hükümetin İsrailli NSO Group'a ait "Pegasus" isimli casus yazılımı kullandığına dair iddiaları üzerine, Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından Ekim 2021'de bağımsız bir komite oluşturulmuştu.

- PEGASUS CASUS YAZILIMI

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde Azerbaycan, El Salvador, Fransa, İngiltere, Polonya, Macaristan, Hindistan, Kazakistan, Ruanda, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin ve Ürdün'de çok sayıda kişinin Pegasus casus yazılımıyla izlendiği ifade edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.