İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2022 Cuma / 26 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5944
  • EURO
    18,1716
  • ALTIN
    974.347
  • BIST100
    3929.86
Dünya

Hindistan imha etti! Tam 100 milyon doz...

Hindistan Serum Enstitüsü (SII), son kullanma tarihi geçen 100 milyon doz koronavirüs aşısının imha edildiğini açıkladı.

IHA21 Ekim 2022 Cuma 15:11 - Güncelleme:
Hindistan imha etti! Tam 100 milyon doz...
ABONE OL

Hindistan Serum Enstitüsü (SII) CEO'su Adar Poonawala yaptığı açıklamada, korona virüse karşı ülkede en yaygın kullanılan "Covishield" aşısının talebin azalmasıyla birlikte Aralık 2021'de üretiminin durdurulduğunu ifade etti.

Poonawala, "İnsanlar artık korona virüsten bıkmış gibi göründüğü için hatırlatma dozlarına da talep yok. Dürüst olmak gerekirse ben de bıktım. Hepimiz bıktık" ifadelerini kullandı. Poonawala, raf ömrü 9 ay olan aşıların son kullanma tarihinin Eylül ayında sona ermesiyle 100 milyon doz korona virüs aşısının imha edildiğini bildirdi. Poonawala, "İleriye dönük olarak insanlar her yıl grip aşısı olduklarında beraberinde bir Covid aşısı da alabilirler. Ancak Hindistan'da Batı'da olduğu gibi her yıl grip aşısı olma kültürü yok" dedi.

Hindistan'da yaklaşık 2 milyar doz aşı uygulandı. Covishield, Hindistan'da yapılan aşıların yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığına göre nüfusun yüzde 70'inden fazlası en az iki doz korona virüs aşısı yaptırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.