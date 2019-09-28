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Hindistan, İmran Han'ı ''korku politikası oluşturma'' ile suçladı

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciğinden Vidisha Maitra, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, 'iki ülke arasında potansiyel nükleer savaş çıkabilir' uyarısıyla, korku politikası oluşturmak istediğini söyledi.

  • AA
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Maitra, Pakistan Başbakanı Han'ın, BM 74. Genel Kurulunda yaptığı Keşmir açıklamasındaki "iki ülke arasındaki potansiyel nükleer savaş çıkabilir" uyarısına tepki gösterdi. 
 
Han'ın açıklamasının "devlet adamlığına yakışmadığını" belirten Maitra, bu ifadelerle Han'ın "korku politikası oluşturmak" istediğini kaydetti. 
 
Pakistan Başbakanı Han, dün, BM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, iki ülke arasında savaş çıkma ihtimaline vurgu yaparak, şöyle konuşmuştu:
 
"İyisi için dua edin ama kötüsüne de hazır olun. Eğer savaş çıkarsa Hindistan'dan 7 kat küçük Pakistan'ın iki seçeneği var. Ya teslim olacağız ya da özgürlük için sonuna kadar savaşacağız. Biz tek Allah'a inanıyoruz ve sonuna kadar savaşacağız. Eğer iki nükleer güç savaşırsa sonuçları sınırlarını aşar. Sizi uyarıyorum, tehdit etmiyorum çünkü savaşa doğru gidiyoruz. Bu BM için bir sınav çünkü Keşmir'e kaderini belirleme sözünü siz verdiniz. Zaman harekete geçme zamanı. Hindistan ablukayı kaldırmalı, tutukluları serbest bırakmalı ve Keşmir'e verilen söz tutulmalı."
 
- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması
 
Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.
 
Yeni Delhi yönetiminin bu kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, aralarında eyaletin eski başbakanlarından Faruk Abdullah, Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti’nin de bulunduğu bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.
 

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