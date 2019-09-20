Hindistan İsrail’i taklit ediyor

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Türkiye’nin Keşmir konusunu tam manasıyla kavrayan tek ülke olduğunu belirterek, uluslararası toplumun Cammu Keşmir’deki işgal ve insanlık dışı durumu engellemesi için Hindistan hükümeti üzerinde baskı kurması gerektiğini söyledi. Tarihi Cammu ve Keşmir bölgesinin Pakistan sınırları içerisinde yer alan Azad Cammu ve Keşmir’in Cumhurbaşkanı Han, Türk gazetecilere yaptığı açıklamada “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ve Azad Cammu Keşmirliler tarafından çok seviliyor ve sayılıyor” dedi.

SOYKIRIM YAPILIYOR

Cammu Keşmir’deki son durum hakkında da bilgi veren Han, gece baskınlarının sürdüğünü, kadın ve yaşlıların tehdit edildiğini, gençlerin zorla alıkonduğunu ve işkence gördüğünü söyledi. Han, Hindistan’ın uluslararası hukuku ihlal ederek bölgede soykırım yaptığını ve savaş suçu işlediğinin altını çizerek, “Uluslararası toplum artık bu insanlık dışı durumun durdurulması için Hindistan’a baskı kurmalı” dedi. Hindistan’ın uluslararası hukuku ihlal ederek bölgeyi ilhak ettiğine işaret eden Han, “5 Ağustos öncesinde bölgede yaklaşık 700 bin Hindistan askeri bulunuyordu ama 5 Ağustos’tan sonra bu askerlere 180 bin asker daha ilave edildi. Şu anda Hindistan işgali altındaki Keşmir’de yaklaşık 900 bin asker mevcut. Bu rakam, dünyadaki birçok ülkenin toplam asker sayısından fazla” ifadelerini kullandı. Han, Hindistan’ın bölgeyi sadece işgal etmekle kalmayıp, insanları da terörize ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: “Bölgede artık sadece işgalden değil, bir kolonyal işgalden bahsetmek lazım. Bölgede kolonyal ve sömürgeci bir işgal mevcut. Adeta bölgeyi ikiye böldüler. Bu ikiye bölmeyi de Keşmir halkının isteği dışında gerçekleştirdiler ve buraya Hintleri yerleştireceklerini de duyurdular. Demografi tamamen değişecek. Burada yasadışı yerleşim merkezleri kuracaklar. Tıpkı Batı Şeria ve Gazze’de olduğu gibi. Hindistan adeta İsrail’in politikalarını bir kopyasını burada gerçekleştiriyor. Tabii ki halka yönelik şiddeti de bir kez daha vurgulamak gerekiyor. İstedikleri Keşmirlilerin kendi topraklarında yabancı konuma düşmesi ve Keşmirlilerin buradan göçe zorlanması. Hindistan tarafından yasadışı şekilde bütün bu adımlar atılıyor.”