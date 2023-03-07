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Dünya

Hindistan, İsrail'le ortaklaşa geliştirdiği füzeyi test etti

Hindistan donanmasının orta menzilli karadan havaya füze denemesi yaptığı bildirildi.

AA7 Mart 2023 Salı 09:33 - Güncelleme:
Hindistan, İsrail'le ortaklaşa geliştirdiği füzeyi test etti
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Donanma sözcüsü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, orta menzilli karadan havaya füze (MRSAM) denemesinin INS Visakhapatnam muhribinden gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hindistan Donanması, INS Visakhapatnam'dan MRSAM ateşlemesini başarıyla gerçekleştirerek, gemisavar füzelerine angajman yeteneğini doğruladı." ifadesi kullanıldı.

Sözcü, denemesi yapılan orta menzilli karadan havaya füzenin Hindistan Savunma Bakanlığının AR-GE birimi ve İsrail'in IAI şirketince ortaklaşa geliştirildiğini bildirdi.

Söz konusu deneme, donanmanın "BrahMos" süpersonik füzesinin gemiden fırlatılan versiyonunun başarılı olduğu açıklanan testinden iki gün sonra geldi.

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