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Dünya

Hindistan kongresine saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi

Hindistan'da pazar ayini için toplanan Hristiyanların bulunduğu kongre merkezindeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, yaralı sayısı 50'ye çıktı. Yetkililer, Yehova Şahitlerinin ayin için toplandığı bir kongre merkezinde dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 3'e, yaralı sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 11:58 - Güncelleme:
Hindistan kongresine saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi
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Öte yandan polisin, patlamanın sorumluluğunu üstlenen Dominic Martin'i gözaltına aldığı ve ifadelerinin doğruluğunu teyit etmeye çalıştığı bildirildi.

Yehova Şahitlerinin eski üyesi olduğu belirtilen Martin'in, polise teslim olmadan önce, sosyal medya platformu Facebook'ta patlamayı üstlendiğini anlatan bir video yayımladığı aktarıldı.

Martin'in, videoda Yehova Şahitlerinin "teolojisinin yanlış olduğunu" düşündüğü için patlamayı gerçekleştirdiğini söylediği görülüyor.

Yehova Şahitlerinin ayin için toplandığı bir kongre merkezindeki patlamada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Konuya yakın kaynaklar, patlamaya bir bombanın neden olmuş olabileceğini kaydetmişti.

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