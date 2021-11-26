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Dünya

Hindistan kripto paraların çoğunu yasaklamaya hazırlanıyor

Kripto para konusunda düzenlemeye giden ülkelerden biri de Hindistan. Yeni Delhi yönetimi, kripto paraların bazılarını yasaklamaya hazırlanıyor. Hindistan Merkez Bankası, kendi dijital para birimini çıkarmayı planlıyor.

TRT Haber26 Kasım 2021 Cuma 16:42 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 16:43
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Hindistan Hükümeti, kripto paralara yönelik adım attı.

Konuya ilişkin bilgilendirme, Hindistan Parlamentosu'nun internet sitesinde yapıldı.

Duyuruya göre, Kripto Para ve Resmi Dijital Kripto Para Birimi Düzenlemesi Yasa Tasarısı, onay sürecine girdi.

Tasarıya göre özel kripto para birimleri yasaklanacak, ancak yasağın hangi kripto para birimleri için geçerli olacağı açıklanmadı.

Bazı para birimlerinin blok zinciri teknolojisini sürdürebilmek için korunacağını düşünülüyor.

Tasarı, Hindistan Merkez Bankası'nın kendi dijital para birimini üretmesini de öngörüyor.

Hindistan Anayasa Mahkemesi, Mart 2020'de ülkede iki yıldır uygulanan dijital para ticareti yasağını kaldırmıştı.

Hindistan'ın yeni adımı ertesinde, kripto paralarda düşüş yaşandı.

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