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Dünya

Hindistan orta menzilli füze test etti

Hint ordusu, Odisha eyaletinin Balasore kentinde orta menzilli füze test etti. Hindistan Savunma Bakanlığı, 9 Mart'ta, rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle bir füzenin yanlışlıkla fırlatıldığını ve bunun Pakistan'a düştüğünü doğrulamıştı. Pakistan, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.

AA27 Mart 2022 Pazar 17:04 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 17:05
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Savunma Araştırma ve Geliştirme Kuruluşundan yapılan açıklamada, orta menzilli yüzeyden havaya füzenin Balasore'da yerel saatle 10.30 sularında test edildiği belirtildi.

Açıklamada, füzenin hedefi başarılı bir şekilde vurduğu bilgisine yer verildi.

Hindistan, 24 Mart'ta nükleer kapasiteli, karadan karaya süpersonik BrahMos seyir füzesini başarıyla test ettiğini açıklamıştı.

Hindistan Savunma Bakanlığı, 9 Mart'ta, rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle bir füzenin yanlışlıkla fırlatıldığını ve bunun Pakistan'a düştüğünü doğrulamıştı. Pakistan, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.

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