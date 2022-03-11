Yürekleri ağızlara getiren gelişme! Hindistan Pakistan'a füze fırlattı

Star Gazetesi 11 Mart 2022 Cuma 16:17 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 16:39

Hükümetten yapılan açıklamada, "9 Mart 2022'de rutin bir bakım sırasında teknik bir arıza, yanlışlıkla bir füzenin ateşlenmesine neden oldu. Füzenin Pakistan'ın bir bölgesine düştüğü öğrenildi." ifadeleri kullanıldı.

'DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUK'

Hindistan Savunma Bakanlığı, olayın "derin üzüntü duyduğunu" belirterek açıklamasında, kaza nedeniyle can kaybı olmamasının teselli olduğunu ifade etti.

Bakanlığa göre, kazayla ilgili "üst düzey" bir soruşturma başlatıldı.

İLK AÇIKLAMA PAKİSTAN'DAN GELMİŞTİ

Pakistan silahlı kuvvetleri, Hindistan'dan fırlatılan 'süpersonik bir karadan karaya füzeyi' düşürdüğünü açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından, Hindistan hükümeti ve Savunma Bakanlığı açıklamada bulundu.

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