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Dünya

Hindistan, Pakistan'ın 'terörizm' suçlamasını reddetti

Hindistan, Belucistan'da düzenlenen tren saldırısının ardından Pakistan tarafından yöneltilen 'terörizmi desteklediğine' ilişkin suçlamaları reddetti.

AA14 Mart 2025 Cuma 13:55 - Güncelleme:
Hindistan, Pakistan'ın 'terörizm' suçlamasını reddetti
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Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, yaptığı açıklamada, Pakistan'ın "Yeni Delhi'nin terörizmi desteklediği" yönündeki iddialarının "asılsız" olduğunu savundu.

İslamabad'ın yönelttiği suçlamalara karşı çıkan Jaiswal, "Pakistan, kendi iç sorunlarının suçunu başkalarının üzerine atmaktansa kendi içine dönüp bakmalıdır." ifadesini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Şefkat Ali Han, dünkü açıklamalarında Hindistan'ı, "ülkesine karşı terörizmi desteklemekle" suçlamıştı.

Han, ayrıca saldırının "Afganistan'dan yönetildiğini ve teröristlerin sınır ötesindeki yöneticilerle doğrudan iletişim halinde olduğunu" belirtmişti.

Öte yandan, Afganistan yönetimi, saldırıya karıştığına ilişkin iddiaları reddetmişti.

- BELUCİSTAN'DAKİ TREN SALDIRISI

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan'da 11 Mart'ta yaklaşık 450 kişinin bulunduğu trene silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlenirken yetkililer, birçok yolcunun da BLA tarafından rehin alındığını duyurmuştu.

Güvenlik yetkilileri, BLA'nın treni tünel içinde pusuya düşürdüğünü, kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullandığını açıklamıştı.

Pakistan ordusu kaynakları, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, güvenlik güçlerinin, saldırganların etrafını kuşattığını ve aralarındaki çatışmanın sürdüğünü bildirmişti.

Kaynaklar, 30'dan fazla saldırganın öldürüldüğünü ifade etmişti.

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