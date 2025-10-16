İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8571
  • EURO
    48,9331
  • ALTIN
    5696.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Hindistan Rus petrolünü bırakmayı kabul etti''
Dünya

''Hindistan Rus petrolünü bırakmayı kabul etti''

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rusya'dan petrol satın almayı bırakma konusunda kendisine güvence verdiğini ve bu durumun Ukrayna'daki savaşın sona ermesini kolaylaştıracağını belirtti.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 07:18 - Güncelleme:
''Hindistan Rus petrolünü bırakmayı kabul etti''
ABONE OL

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, ilişkilerin Rusya'dan petrol ithalatı nedeniyle gerildiği Hindistan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren Trump, "Hindistan'ın (Rusya'dan) petrol alması beni mutsuz ediyordu. (Modi) Bugün beni Rusya'dan petrol almayacakları konusunda temin etti." dedi.

Trump, ithalatın bir anda durdurulamayacağını, sürecin yavaş ilerleyeceğini ancak yakın zamanda tamamlanacağını vurguladı.

Hindistan'ın petrol satın almayı durdurmasıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk çabalarının kolaylaşacağına işaret eden Trump, "Şimdi Çin'in de aynı şeyi yapmasını sağlamalıyız." şeklinde konuştu.

Trump'ın, ağustos ayında Hindistan'ın "Rus petrolü satın aldığı" gerekçesiyle mevcut yüzde 25'lik karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki tarife gerilimi tırmanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.