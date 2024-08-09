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Dünya

Hindistan: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus ordusu saflarına katılan onlarca vatandaşımız geri dönmeyi bekliyor

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus ordusu saflarına katılan 69 vatandaşının ülkeye dönmeyi beklediklerini açıkladı. Ayrıca 91 Hindistan vatandaşının Rus ordusuna katıldığı ve bunlardan 8'inin öldüğü ifade edildi.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 23:54 - Güncelleme:
Hindistan: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus ordusu saflarına katılan onlarca vatandaşımız geri dönmeyi bekliyor
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Halk Meclisinde (Lok Sabha) basına açıklama yapan Jaishankar, 91 Hindistan vatandaşının Rus ordusuna katıldığını ve bunlardan 8'inin öldüğünü söyledi.

Jaishankar, Rus ordusuna katılanların 14'ünün ülkesine geri döndüğünü, 69'unun ise hala geri dönmeyi beklediğini kaydetti.

KANDIRILDILAR İDDİASI

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), 7 Mart'ta en az 35 Hindistan vatandaşının ajanlar aracılığıyla Rusya'ya götürüldüğünü açıklamış, bu kişilerin muharip rollerde eğitildiğine ve istekleri dışında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görevlendirildiğini bildirmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı da 8 Mart'ta Hint vatandaşlarının Rus ordusunda iş vaadiyle kandırılıp Rusya'ya götürüldüğünü iddia etmişti. Bakanlık Sözcüsü Randhir Jaiswal, Rus ordusunda "destek işi" teklif eden aracılara kanmamaları konusunda vatandaşlara çağrıda bulunmuştu.

YENİ DELHİ, RUSYA'DAN TAAHHÜT ALDI

Hindistan, 10 Temmuz'da Ukrayna'da savaş bölgesinde Rus ordusuna katılan vatandaşlarının erken geri dönmesi yönünde Rusya'dan taahhüt aldığını duyurmuştu.

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