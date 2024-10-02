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Dünya

Hindistan savaşta kimden yana? Orta Doğu endişesini açıkladı

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Jaishankar, soykırımcı İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimi 'İsrail'in karşılık verme ihtiyacını anlıyorum' şeklinde değerlendirdi.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 12:27 - Güncelleme:
Hindistan savaşta kimden yana? Orta Doğu endişesini açıkladı
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Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Washington'daki Carnegie Uluslararası Barış Vakfında düzenlenen etkinlikte konuşan Jaishankar, Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jaishankar, Hindistan'ın sadece Lübnan'da, Kızıldeniz'de ve İran ile İsrail arasında yaşananlardan değil, Orta Doğu'daki tüm çatışmaların genişlemesi ihtimalinden büyük endişe duyduğunu belirtti.

JAİSHANKAR: İSRAİL'İ ANLIYORUM

Son gelişmelerden sonra İsrail'in "karşılık verme ihtiyacını" anladıklarını ifade eden Jaishankar, "Herhangi bir ülkenin vereceği herhangi bir karşılıkta uluslararası insancıl hukuku dikkate alması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

BLİNKEN-JAİSHANKAR GÖRÜŞMESİ

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hint mevkidaşı Jaishankar ile bir araya geldi.

Blinken ve Jaishankar'ın, iki ülke arasındaki ilişkiler ile işbirliğini güçlendirme, bölgesel ve küresel zorluklarda yakın koordinasyon sağlama konularını ele aldığı belirtilen açıklamada, bakanların, iklim kriziyle mücadele kapsamında temiz enerji girişimleri konusunda işbirliğini ilerletme planlarını da görüştüğü bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

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