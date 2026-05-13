Dünya

Hindistan savunmada yeni vizyonunu açıkladı

Hindistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Rajesh Kumar Singh, ülkelerinin 2047 yılına kadar Hint-Pasifik bölgesinde 'tam entegre bir askeri güç' olmayı hedeflediğini açıkladı.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 11:01
Hindustan Times gazetesinin haberine göre Singh, başkent Yeni Delhi'de katıldığı bir zirvede, ülkesinin uzun vadeli ulusal savunma politikalarındaki hedeflerini açıkladı.

Singh, Hindistan'ın bağımsızlığının 100. yılını kutlayacağı 2047 yılına kadar, Hint-Pasifik bölgesinde "güç gösterisi yapabilecek tam entegre askeri bir güç" olmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu hedef doğrultusunda ulusal kapasite ve öz yeterliliklerin geliştirilmesine odaklanacaklarını kaydeden Singh, 2030'lu yıllarda "stratejik ve sivil varlıklarını korumak için katmanlı ulusal savunma kalkanının" faaliyete geçeceğini belirtti.

"Çok yönlülük ve stratejik özerklik" sahibi olmayı istediklerine işaret eden Singh, Hindistan'ın "kendi başına bir kutup olmayı" hedeflediğini ve bu doğrultuda "orantılı büyüyen ekonomik bir güç" olunmasının önemini vurguladı.

Singh, "Nihayetinde Hint-Pasifik ve ötesine güç yansıtabilen, tam entegre, kendi kendine yeten bir askeri güç haline geldiğimiz mükemmellik çağına ulaşacağız." ifadesini kullandı.

