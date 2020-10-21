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Dünya

Hindistan, sınırda kaybolan Çin askerini teslim etti

Çin-Hindistan sınırında kaybolduğu açıklanan Çin askerinin, Hint yetkililer tarafından Çin makamlarına teslim edildiği bildirildi.

AA21 Ekim 2020 Çarşamba 11:37 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 11:46
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BBC'nin haberine göre, Hindistan ordusu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerinin, Ladakh'ın Demchok bölgesinde yolunu kaybetmiş halde bulunduğunu, kendisine tıbbi yardım ve oksijen desteği sağlandığını açıkladı.

Çin askerinin, "mevcut protokoller" uyarınca Çinli yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, pazar günü Çin-Hindistan sınırındaki dağlık Ladakh bölgesinde yolunu kaybeden, ardından Hint ordusu tarafından bulunan askerin teslim edilmesi istenmişti.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girip burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin ve Hindistan, eylül ayında sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırmama konusunda uzlaşmıştı.

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