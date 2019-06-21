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Hindistan susuz kaldı

Aşırı sıcaklıklar yüzünden 92 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan’da su krizi çıktı. Ülkenin en büyük kentlerinden Chennai’de su rezervlerinin tükenmesiyle milyonlar susuz kaldı.

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Hindistan'ın Bihar eyaletinde aşırı sıcaklar yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 92’ye yükselirken ülkede su krizi çıktı. Hindistan’ın dördüncü büyük kenti Chennai’da su rezervlerinin tamamıyla tükenmesiyle milyonlar susuz kaldı. 4.6 milyon nüfuslu Chennai’da su rezervlerinin tamamıyla kuruması yüzünden kentte yaşayan halk susuzluk çekiyor. Yakın şehirlerden tırlarla su taşınan şehirde yüz binlerce kişi yüksek sıcaklıkta saatlerce sırada bekleyerek su kovalarını doldurmaya çalıştı. Bihar eyaletindeki yerel hükümet yetkilileri, 4 gündür etkisini sürdüren sıcak hava dalgası yüzünden 92 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tüm ölümlerin Aurangabad, Gaya, Nawada ve Jamui ilçelerinde meydana geldiği bildirildi. Yetkililer sıcaktan etkilenen bölgelerdeki insanlar için uyarı yaparak evlerinden çıkmamalarını ve yorucu fiziksel aktivitelerini sınırlandırmalarını istedi. Eyalette okulların 22 Haziran’a kadar kapalı kalacağı duyuruldu. Sağlık yetkilileri ölenlerin çoğunun 50 yaşın üzerinde olduğunu, bu insanların ateş, ishal ve kusma gibi semptomlarla hastanelere gittiğini belirtti.  

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