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Dünya

Hindistan, Ukrayna'daki Büyükelçiliğini Polonya'ya taşıyor

Hindistan, daha önce Lviv kentine taşıdığı Ukrayna Büyükelçiliğini bölgede kötüleşen güvenlik nedeniyle Polonya'ya taşıma kararı aldı.

IHA13 Mart 2022 Pazar 18:49 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 18:50
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Hindistan Ukrayna Büyükelçiliğini Lviv kentinden Polonya'ya taşıma kararı aldı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Elçiliğin, şu anda hizmet verdiği Lviv şehri dahil olmak üzere ülke genelinde hızla kötüleşen güvenlik durumunu göz önüne alındığında Ukrayna Büyükelçiliğinin geçici olarak Polonya'ya taşınmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Hindistan, 1 Mart'ta Kiev'deki tüm vatandaşlarını tahliye ettikten sonra elçiliğini daha güvenli olan Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine taşımıştı. Bugüne kadar vatandaşlarının çoğunu Ukrayna'dan tahliye etmeyi başaran Hindistan'ın savaştan önce bu ülkede yüksek öğrenim gören yaklaşık 20 bin öğrencisi bulunuyordu.

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