Hindistan uluslararası ticari uçuşları 27 Mart'ta başlatacak

AA 8 Mart 2022 Salı 18:09 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 18:10

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (DGCA) yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için uygulanan "seyahat balonu" uçuşlarının 27 Mart'ta sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle 2 yıl ara verilen uluslararası ticari uçuşların 27 Mart'ta yeniden başlayacağı bildirildi.

"Seyahat balonu" uygulamasında, anlaşma yapan 2 ülke arasında seyahat edecek vatandaşlar karantina tedbirlerinden muaf tutuluyor.

Hindistan hükümeti virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 23 Mart 2020'de uluslararası ticari seyahatleri durdurduğunu açıklamıştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 993 vaka ile toplam vaka sayısı 429 milyon 713 bin 8'e yükseldi.

Son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybetti, virüse bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı 515 bin 210'a çıktı.