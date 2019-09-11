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Hindistan vatandaşlıktan çıkarılacaklar için kamp kuruyor

Hindistan, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde, nihai vatandaşlık listesinin dışında bırakarak vatandaşlıktan çıkarmayı planladığı 1,9 milyon kişinin gözetim altında tutulacağı kamplar inşa ediyor.

  • AA
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Independent gazetesinin haberine göre, Yeni Delhi yönetimi, Assam eyaletinde Ulusal Vatandaş Sicili (NRC) tarafından oluşturulan nihai vatandaşlık listesinin dışında kalan çoğu Müslüman 1,9 milyon kişi için gözetim kampları kuruyor.

Haberde, en az 10 kampın inşa edileceği, kampların her birinin üç bin kişi kapasiteli ve yedi futbol sahası büyüklüğünde olacağı belirtildi.

Yüksek duvarlarla çevrilmesi planlanan kamplarda okul ve hastanenin de bulunacağı, güvenlik güçlerinin devriye gezeceği bildirildi.

Bu arada iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) bazı üyeleri, NRC kapsamında Assam'da Hindu kökenli kişilerin de liste dışı kalmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, NRC'yi Assam'daki Müslüman toplumunu hedef almak için kullanmakla suçlanıyor. Yeni Delhi hükümeti ise NRC'nin Yüksek Mahkemenin kararı doğrultusunda oluşturulduğunu savunuyor.

Federal hükümet ve eyalet yetkilileri, vatandaşlıktan çıkarılacak kişilerin "yabancı" ilan edilmeyeceğini belirtirken Assam eyaleti İçişleri Bakanlığı, liste dışı kalanların 120 gün içinde Yabancılar Mahkemelerine itiraz başvurusunda bulunabileceğini açıklamıştı.

Assam Ulusal Vatandaş Sicilinden (NRC), nihai vatandaşlık listesinde eyalette yaşayan 31,1 milyon kişi yer alırken çoğu Müslüman 1,9 milyon kişi listeye alınmamıştı.

Assam eyaletine özel listenin ilk hali 1951'de, o dönemde Doğu Pakistan adıyla anılan Bangladeş'ten gelen göçmenleri belirlemek için yapılmıştı.

Son hazırlanan listede ise 1951 listesinde ismi bulunanlar ve onların soyundan gelenler ile Bangladeş'in bağımsızlığını ilan etmesinden hemen önce 24 Mart 1971'deki seçim listelerinde ve merkezi hükümete ait herhangi bir belgede adı bulunanlar yer alıyor.

İsimlerini vatandaşlık listesinde bulamayanlar "devletsiz" olarak tanınma endişesi taşıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "kimsenin devletsiz kalmayacağını garanti etme" çağrısında bulunurken, yetkililere bu riski azaltan adımlar atılması, kişilerin tutuklanmasından veya sınır dışı edilmesinden kaçınılması çağrısı yapmıştı.

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