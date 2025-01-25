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Dünya

Hindistan ve Endonezya arasında işbirliği

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto sağlık, savunma, dijital teknoloji ve denizcilik gibi sektörlerde işbirliği anlaşmaları imzaladı.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 15:43 - Güncelleme:
Hindistan ve Endonezya arasında işbirliği
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Hindistan Başbakanı Modi ve Endonezya Devlet Başkanı Subianto, Yeni Delhi'de bir araya geldi.

İki lider, görüşmenin ardından ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin arttırılması için anlaşmalar imzaladı.

Modi, Subianto ile savunma sanayisinde üretim, imalat ve tedarik zinciri gibi sektörlerde, denizcilik ve siber güvenlik alanlarında işbirliğinin artırılması kararı aldıklarını belirtti.

Deniz emniyeti alanında imzalanan anlaşmaya değinen Modi, bu anlaşmanın suçun önlenmesi, arama ve kurtarma çalışmaları ile kapasite geliştirme alanlarındaki işbirliğini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Subianto ise Endonezya'nın BRICS'e "tam üye" olarak kabul edilmesini desteklediği için Hindistan'a teşekkür ederek, iki ülkenin ekonomik alanda işbirliğini hızlandırması ve bürokrasiyi azaltmasını umduğunu söyledi.

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