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Dünya

Hindistan ve Japonya mutabakata vardı

Hindistan ve Japonya, Çin'e karşı 4'lü Quad İttifakı kapsamında 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonunun hayata geçirilmesi mutabakatına vardı.

AA23 Kasım 2021 Salı 06:56 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 06:56
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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile telefonda görüşen Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili "Doğu ve Güney Çin Denizi'nde statükonun tek taraflı değiştirilmesi ve ekonomik baskılara karşı koyulmasında" anlaştı.

20 dakika süren görüşmede bakanlar, ABD ve Avustralya'nın da dahil olduğu 4'lü Quad İttifakı kapsamında "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi mutabakatına vardı.

İkili, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun "uygun zamanda" Hindistan'ı ziyareti ve iki ülke arasında Dışişleri ve Savunma Bakanlarının katılımıyla 2+2'li zirve düzenlenmesi konularını da görüştü.

- DİYALOG FORUMUNDAN İTTİFAKA

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki Demokrasi Yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar ve bilgi alışverişini kapsıyor.

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