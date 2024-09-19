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Dünya

Hindistan ve Pakistan arasındaki krizin yeni adı 64 yıllık İndus Anlaşması

Hindistan, Pakistan ile 1960 yılında Dünya Bankası garantörlüğünde imzalanan 64 yıllık İndus Su Anlaşması'nın (IWT) gözden geçirilmesini resmen talep etti.

AA19 Eylül 2024 Perşembe 14:33 - Güncelleme:
Hindistan ve Pakistan arasındaki krizin yeni adı 64 yıllık İndus Anlaşması
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Press Trust of India'nın haberine göre, Yeni Delhi yönetimi, 30 Ağustos'ta İslamabad'a İndus Su Antlaşması uyarınca bir bildirimde bulundu.

İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, "Hindistan'ın bildirimi, anlaşmanın çeşitli maddeleri kapsamındaki yükümlülüklerin yeniden değerlendirilmesini gerektiren koşullardaki temel ve öngörülemeyen değişiklikleri vurgulamaktadır." denildi.

HİNDİSTAN, ÇİN VE PAKİSTAN İLE SU ANLAŞMAZLIĞI YAŞIYOR

Pakistan, Hindistan'ı batı nehirleri üzerinde barajlar inşa ederek anlaşmayı "sürekli ihlal etmekle" suçlarken Yeni Delhi, İslamabad'ın anlaşmanın bir sonucu olarak Yeni Delhi'den daha fazla suyu kontrol ettiğini düşünüyor.

Hindistan ayrıca Tibet'ten doğan ve Hindistan'ın sulama ihtiyacının üçte birini karşılayan Brahmaputra Nehri'nde baraj inşası ve nehrin yönünün değiştirilmesi konusunda Çin ile su anlaşmazlığı yaşıyor.

64 YILLIK ANLAŞMA

Pakistan ile Hindistan arasında Dünya Bankası garantörlüğünde 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'na göre, İndus Nehri'ni besleyen 6 nehirden Beas, Ravi ve Sutlej'in kontrolü Hindistan'a; Indus, Jhelum ve Chenab'ın kontrolü de Pakistan'a verilmişti.

Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde haklar tanınmıştı. Anlaşmaya Hindistan'ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları olduğu maddesi de eklenmişti.

Hindistan'ın inşa ettiği barajlar nedeniyle Pakistan'da su kıtlığı ya da su baskını riskleri bulunuyor.

Pakistan ekonomisinin yüzde 20'sinin İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı olduğu belirtiliyor.

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