Pakistan, 2 Hint savaş uçağını, Hindistan ise Pakistan'a ait 1 savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı Pakistan, hava sahalarına giren iki Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü açıkladı. İki uçağının düşürüldüğünü doğrulayan Hindistan, kendilerinin de Pakistan'a ait bir F-16 savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. Pakistan, Hindistan'la gerilimi tırmandırmak istemediğini ancak mecbur kalması durumunda her şeye hazırlıklı olduğunu duyurdu. Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur ise düşürülen uçaklardan bir pilotun tutuklandığı söyledi.