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Dünya

1 kişiyi öldürdü, 249 kişiyi de yaraladı... Hindistan'da dehşet saçan maymuna hapis cezası verildi!

Hindistan'da alkolik olduğu belirtilen evcil bir maymun, 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi de yaralayınca müebbet hapse mahkum edildi.

IHA19 Haziran 2020 Cuma 11:12 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 11:56
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Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde alışılmışın dışında bir olay yaşandı. Alkol bağımlısı olduğu belirtilen ve sahibinin ölümünün ardından saldırganlaşan evcil bir maymun, bölgedeki Kanpur Hayvanat Bahçesi’nde 250 kişiyi yaraladı. Yaralılardan 1’i hayatını kaybederken, bir kısmının çocuk olduğu ve ameliyat edilmeleri gerektiği aktarıldı. 6 yaşındaki "Kalua" adlı maymun, yaşanan olayın ardından hayvanat bahçesinde müebbet hapse mahkum edildi.

Hayvanat bahçesinde görevli Doktor Mohd Nasir, "Onu aylarca tecrit ettik ve sonra ayrı bir kafese aldık. Davranışında bir değişiklik olmadı ve olduğu gibi agresif kaldı. Buraya getirilmesinin üzerinden 3 yıl geçti, ancak şimdi tüm hayatı boyunca esaret altında kalması kararlaştırıldı" dedi. Nasir, maymunun serbest bırakılması durumunda nereye giderse gitsin insanlara zarar vereceğini ifade etti.

Kalua’nın hayvanat bahçesine getirilmeden önce sahibi tarafından et ve alkolle beslendiği belirtildi.

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