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Dünya

Hindistan'da 100 yaşındaki kadın koronavirüsü yenmeyi başardı

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Bellary bölgesinde 100 yaşındaki bir kadın Kovid-19'u yendi.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:23 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:23
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NDTV kanalının haberine göre, geçen hafta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan asırlık kadın iyileşti.

Yaşlı kadın yaptığı açıklamada, "Doktorlar beni iyi tedavi etti. Düzenli yemeğin yanı sıra her gün bir elma verdiler. Doktorlar ilaç verdi, iğne yaptı ve şimdi sağlıklıyım. Kovid-19 nezle gibi bir şey." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kadının bir bankada çalışan oğluna 3 Temmuz'da, kadına ise 16 Temmuz'da yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Yetkililer, asırlık kadına 22 Temmuz'da yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığını kaydetti.

100 yaşındaki kadının Kovid-19'a yakalanan oğlu, gelini ve torunu da evde tedavi edildi.

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