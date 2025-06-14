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Dünya

Hindistan'da Air India faciası: Can kaybı 270'e çıktı

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanında 12 Haziran'da meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 270'e yükseldiği belirtildi.

AA14 Haziran 2025 Cumartesi 13:14 - Güncelleme:
Hindistan'da Air India faciası: Can kaybı 270'e çıktı
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Ahmedabad'da uçağın düştüğü Meghani Nagar yerleşim yeri ve bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, eyalet yetkilileri ölü sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Eyalet hastanesinde çalışan doktor Dhaval Gamet, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, bir kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 270'e yükseldiğini bildirdi.

Kazadan tek kurtulan kişi olan Ramesh Viswashkumar'ın tedavisinin devam ettiğini belirten Gamet, "(Viswashkumar'ın) Durumu çok iyi ve yakın zamanda taburcu edilmeye hazır olacak." ifadesini kullandı.

KARA KUTUYA ULAŞILDI

Uçak kazasını soruşturan yetkililer ise uçuş verilerinin kaydedildiği kara kutuya kaza mahalli yakınlarında ulaşıldığını açıkladı.

Hindistan Uçak Kazaları Araştırma Bürosu'ndan yapılan açıklamada da kara kutudaki verilere ulaşılması için çabaların sürdüğü kaydedildi.

Hint medyasındaki haberlerde, kaza günü uçağın kara kutusuna ulaşıldığı belirtilmiş, yetkililer tarafından bu açıklama reddedilmişti.

HİNDİSTAN'DA 242 KİŞİNİN BULUNDUĞU UÇAK DÜŞTÜ

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti.

Uçağın düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.

Öte yandan, uçağın düşme nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

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