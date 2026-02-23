İSTANBUL 10°C / 6°C
Dünya

Hindistan'da ambulans uçak düştü

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde içerisinde 7 kişinin bulunduğu ambulans uçak düştü.

23 Şubat 2026 Pazartesi 22:48
Hindistan'da ambulans uçak düştü
ABONE OL

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde yer alan Ranchi kentinde içerisinde 7 kişinin bulunduğu ambulans uçak düştü. Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), Redbird Havayolları tarafından kullanılan Beechcraft C90 tipi uçağın olumsuz hava şartları nedeniyle rota değişikliği talebinde bulunmak üzere yerel saatle 19.11'de talepte bulunduğunu, ardından uçakla iletişimin kesildiğini ve radardan kaybolduğunu aktardı.

DGCA, arama ve kurtarma ekibinin olay yerine ulaştığını ve Uçak Kazaları Araştırma Bürosu'nun soruşturma için görevlendirildiğini açıkladı. Kazadaki ölü ve yaralı sayısı ise henüz açıklanmadı.

