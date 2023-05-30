İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2023 Salı / 11 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,3949
  • EURO
    22,0788
  • ALTIN
    1284.66
  • BIST100
    4951.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da ''Arikomban'' adındaki vahşi fil 11 kişiyi öldürdü
Dünya

Hindistan'da ''Arikomban'' adındaki vahşi fil 11 kişiyi öldürdü

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde son birkaç yılda, onlarca ev, iş yeri ve araca zarar veren, ölümlere yol açan vahşi filin, bir kişinin daha ölümüne sebep olduğu belirtildi. Arikomban adındaki fil toplamda 11 kişinin ölümüne sebep oldu.

AA30 Mayıs 2023 Salı 22:41 - Güncelleme:
Hindistan'da ''Arikomban'' adındaki vahşi fil 11 kişiyi öldürdü
ABONE OL

Sky News'in haberine göre, eyalete bağlı Cumbum kasabasında "Arikomban" adındaki vahşi bir fil, son yıllarda insanlara ve çevreye zarar vererek kasabada terör estiriyor.

Yetkililer, vahşi fili yatıştırıp, yaşam alanını taşımaya çalışırken, kasaba halkından "hafta sonunda evlerinden çıkmamaları" istendi.

Kasabada, vahşi fil nedeniyle elektrikler kesilirken, toplu taşıma da durduruldu.

Vahşi filin, 11'inci kurbanı şehir içi ulaşımında kullanılan 3 tekerlekli "tuk-tuk" ile filden kaçmaya çalışan şoför oldu.

Kasabadaki 3 kişi de yaralanırken, Arikomban, ormanlık alana geri çekildi.

Kerala ve Tamil Nadu'da son yıllarda 11 kişinin ölümüne yol açan vahşi fil Arikomban, bölgede yaklaşık 300 ev, iş yeri ve araca da zarar verdi.

Arikomban'ın pirinç için bölge halkına saldırdığı ifade ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.