Hindistan'da ''Arikomban'' adındaki vahşi fil 11 kişiyi öldürdü

Sky News'in haberine göre, eyalete bağlı Cumbum kasabasında "Arikomban" adındaki vahşi bir fil, son yıllarda insanlara ve çevreye zarar vererek kasabada terör estiriyor.

Yetkililer, vahşi fili yatıştırıp, yaşam alanını taşımaya çalışırken, kasaba halkından "hafta sonunda evlerinden çıkmamaları" istendi.

Kasabada, vahşi fil nedeniyle elektrikler kesilirken, toplu taşıma da durduruldu.

Vahşi filin, 11'inci kurbanı şehir içi ulaşımında kullanılan 3 tekerlekli "tuk-tuk" ile filden kaçmaya çalışan şoför oldu.

Kasabadaki 3 kişi de yaralanırken, Arikomban, ormanlık alana geri çekildi.



Kerala ve Tamil Nadu'da son yıllarda 11 kişinin ölümüne yol açan vahşi fil Arikomban, bölgede yaklaşık 300 ev, iş yeri ve araca da zarar verdi.

Arikomban'ın pirinç için bölge halkına saldırdığı ifade ediliyor.