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Dünya

Hindistan'da askeri tekne ile feribot çarpıştı: 13 ölü

Hindistanda donanmaya ait sürat teknesi yolcu taşıyan feribotla çarpıştı. Yaşanan kaza sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 11:17 - Güncelleme:
Hindistan'da askeri tekne ile feribot çarpıştı: 13 ölü
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Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Mumbai açıklarında yapılan test sürüşü sırasında Hindistan donanmasına ait bir sürat teknesi, kaptanın geminin kontrolünü kaybetmesinin ardından yolcu taşıyan bir feribotla çarpıştı.

Hindistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, çarpışma sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, geri kalanların da kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Mumbai polisi, ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğunu bildirdi.

Olay yerine ilk gidenler arasında yer alan teknenin kaptanı Arif Bamane, basına yaptığı açıklamada, "Oraya ulaştığımızda durum trajik ve tamamen kaotikti. İnsanlar yardım için çığlık atıyor, bazıları da ağlıyordu." diye konuştu.

Bamane, olay yerine ulaşır ulaşmaz insanları kurtarmaya odaklandıklarını kaydetti.

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