İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2026 Cuma / 18 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0817
  • EURO
    51,0988
  • ALTIN
    7202.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da askeri uçak düştü! Eğitim uçuşunda facia
Dünya

Hindistan'da askeri uçak düştü! Eğitim uçuşunda facia

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde dün Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA6 Mart 2026 Cuma 12:00 - Güncelleme:
Hindistan'da askeri uçak düştü! Eğitim uçuşunda facia
ABONE OL

Hindistan Hava Kuvvetlerinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dün eğitim için Jorhat kentinden havalanan uçağın düştüğü anımsatıldı.

Uçakta yaşamını yitiren iki pilotun Binbaşı Anuj ve Yüzbaşı Purvesh Duragkar olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, tüm Hava Kuvvetleri personelinin taziyelerini sunduğu ve bu acı dönemde yaslı ailelerinin yanında oldukları kaydedildi.

Hava Kuvvetlerine ait "Su-30MKI" tipi savaş uçağı, dün eğitim için Assam eyaletinin Jorhat kentinden havalanmıştı.

Uçakla son temas, yerel saatle 19.42'de kurulmuş, daha sonra radardan çıktığı anlaşılmıştı.

Uçağın, Jorhat kentinin yaklaşık 60 kilometre uzağında düştüğü ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.