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Dünya

Hindistan'da başörtüsü takma yasağı kaldırılıyor

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde 2022 yılında uygulanmaya başlanan eğitim kurumlarında başörtüsü takma yasağı kaldırılıyor.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 10:47 - Güncelleme:
Hindistan'da başörtüsü takma yasağı kaldırılıyor
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Eyalet Başbakanı Siddaramaiah, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "(Yetkililere) Başörtüsü yasağını kaldırmalarını söyledim." ifadesini kullandı.

Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisini (BJP) işaret eden Siddaramaiah, partinin kılık, kıyafet ve kast üzerinden toplumu böldüğünü belirtti.

Ülkenin önde gelen haber ajanslarından "The Press Trust of India", Başbakan Siddaramaiah'ın, eyalette başörtüsüne yönelik kısıtlamaların 23 Aralık'ta kaldırılacağını söylediğini yazdı.

- KARNATAKA EYALETİNDEKİ BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak 2022'de devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesi üzerine gündeme gelmişti.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler buna tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

Karnataka Yüksek Mahkemesi, 15 Mart'ta okullarda Müslüman öğrencilere getirilen başörtüsü yasağına onay vermişti.

13 Ekim'de ise Hindistan Anayasa Mahkemesi, okullarda başörtüsü yasağı konusunda iki yargıcın farklı görüş bildirmesi nedeniyle anlaşmazlığa düşmüştü. Yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle konu karara bağlanmak üzere üç veya daha fazla yargıçtan oluşan daha büyük bir mahkemeye devredilmişti.

Hindistan'ın yaklaşık 1,4 milyar olan nüfusunun neredeyse yüzde 14'ü Müslümanlardan oluşuyor.

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