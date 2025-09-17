İSTANBUL 27°C / 18°C
Dünya

Hindistan'da beyin yiyen amip 19 can aldı

Hindistan'da 'beyin yiyen amip' olarak bilinen 'Naegleria fowleri'nin sebep olduğu Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) nedeniyle bu yıl 19 kişi öldü.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 17:24 - Güncelleme:
Hindistan'da beyin yiyen amip 19 can aldı
Hindustan Times'ın haberine göre, Kerala Sağlık Bakanlığından, bölgede görülen PAM enfeksiyonuna ilişkin açıklama yapıldı.

Yıl başından bu yana eyalette 69 kişiye teşhis konulduğu bildirilen açıklamada, 19 kişinin de enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu enfeksiyonun belirli bir su kaynağından çıkmadığı, vakaların münferit olduğu belirtilerek, vakaların ardından eyalet genelinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı kaydedildi.

Başlangıçta kendisini baş ağrısı, yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma semptomlarıyla gösteren enfeksiyonun, yüksek ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

