Hindistan'da bir düğün esnasında köy kuyusunun çökmesi sonucu 13 kişi öldü

AA 17 Şubat 2022 Perşembe 09:03 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:04

Yetkililer, dün gece Uttar Pradesh eyaletinin Kushinagar bölgesindeki düğün esnasında çöken kuyuya düşen 10 köylünün de yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Düğünde, kullanılmayan ve üzeri beton plakalarla kapalı kuyunun üzerinde eğlenen 13 kadın ve kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, kuyunun derinliğinin 15 metreden fazla olduğu bilgisini paylaştı.

Başbakan Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayı "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirerek, yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ettiğini belirtti.

Uttar Pradesh eyaletinin başkenti Lucknow'un yaklaşık 300 kilometre doğusundaki köyde yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.