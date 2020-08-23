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Dünya

Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı

Hindistan'da bir kadının yumurtalığından 54 kilogram tümör çıkarıldı. Ameliyat ekibinden Arun Prasad, '30 yılı aşkın süren cerrahi deneyimim sırasında bir kişinin vücut ağırlığının neredeyse yarısı kadar bir tümörün varlığına hiç rastlamamıştım.' değerlendirmesini yaptı.

AA23 Ağustos 2020 Pazar 13:07 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 13:26
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Yeni Delhi'de Indraprastha Apollo Hastanelerinde 18 Ağustos'ta yapılan 3 buçuk saatlik operasyonla çıkarılan tümörün 52 yaşındaki kadının ağırlığının neredeyse yarısı kadar olduğu ifade edildi.

Kadının son aylarda hızla şişmanlayarak 106 kilograma kadar çıktığı, nefes almakta, yürümekte zorlandığı ve karın bölgesinde geçmeyen ağrılarının olduğu belirtildi.

Ameliyat ekibinden Arun Prasad, "30 yılı aşkın süren cerrahi deneyimim sırasında bir kişinin vücut ağırlığının neredeyse yarısı kadar bir tümörün varlığına hiç rastlamamıştım." değerlendirmesini yaptı.

Geleneksel cerrahi yöntemle çıkarılan tümörün iyi huylu olduğu belirtildi.

Tümörün, bugüne kadar dünyada çıkarılan en büyük yumurtalık uru olduğu düşünülüyor.

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