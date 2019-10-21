Hindistan'da bir lisede kopya çekmesinler diye öğrencilerin başına koli geçirildi
Hindistan'da bir lise, kimya sınavında kopya çekmelerini önlemek için öğrencilerin başına koli geçirdi. Görüntüler tepki çekerken, okul yönetimi sonradan internette viral olan fotoğraflar için özür diledi.
Karnataka eyaletindeki Bhagat Pre-University College'ın idari sorumlularından M.B. Satish, BBC'ye açıklamasında kendi geliştirdiği sıra dışı kopya önleme yöntemi için "Başka yerlerde yapıldığını duyduktan sonra deneme için biz de yaptık" dedi.
Satish, öğrencilerin bir tarafı açık kolileri başlarına kendi rızalarıyla geçirdiğini öne sürerek "Hiçbir zorlama yoktu. Zaten fotoğraflardan da görebileceğiniz gibi bazı öğrenciler takmıyor. Takanların bazıları da 15-20 dakika sonra çıkardı. Bir saat sonra da biz tüm öğrencilerden kolileri çıkarmasını istedik" diye konuştu.
'İNSANLIK DIŞI'
Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, eyalet yetkilileri fotoğrafların sosyal medyaya düşmesinden sonra sınav sürerken okula giderek duruma müdahale etti.
Eyaletin Orta Eğitim Dairesi Müdür Yardımcısı S.C. Peerjade, uygulamayı "insanlık dışı" diye niteledi.
(BBC Türkçe)
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