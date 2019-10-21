21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8333
  • 6,5109
  • 279.872
  • 97312.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'da bir lisede kopya çekmesinler diye öğrencilerin başına koli geçirildi

Hindistan'da bir lise, kimya sınavında kopya çekmelerini önlemek için öğrencilerin başına koli geçirdi. Görüntüler tepki çekerken, okul yönetimi sonradan internette viral olan fotoğraflar için özür diledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karnataka eyaletindeki Bhagat Pre-University College'ın idari sorumlularından M.B. Satish, BBC'ye açıklamasında kendi geliştirdiği sıra dışı kopya önleme yöntemi için "Başka yerlerde yapıldığını duyduktan sonra deneme için biz de yaptık" dedi.
 
Satish, öğrencilerin bir tarafı açık kolileri başlarına kendi rızalarıyla geçirdiğini öne sürerek "Hiçbir zorlama yoktu. Zaten fotoğraflardan da görebileceğiniz gibi bazı öğrenciler takmıyor. Takanların bazıları da 15-20 dakika sonra çıkardı. Bir saat sonra da biz tüm öğrencilerden kolileri çıkarmasını istedik" diye konuştu.
'İNSANLIK DIŞI'
 
Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, eyalet yetkilileri fotoğrafların sosyal medyaya düşmesinden sonra sınav sürerken okula giderek duruma müdahale etti.
 
Eyaletin Orta Eğitim Dairesi Müdür Yardımcısı S.C. Peerjade, uygulamayı "insanlık dışı" diye niteledi.
 
(BBC Türkçe)

Suriye´de ABD´ye büyük tepki: Halk zırhlıları böyle taşladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İtalyan gazetesine konuştu: Kabul edilemez

İtalyan gazetesine konuştu: Kabul edilemez

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Bakan Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması

Mardin'de terör operasyonu: 1 askerimiz şehit oldu

Mardin'de terör operasyonu: 1 askerimiz şehit oldu

Buraya kadınların girmesi yasak! Dünyada tek...

Buraya kadınların girmesi yasak! Dünyada tek...

Kapalıçarşı'da akılalmaz görüntü! Tarihi kitabeyi bu hale getirdiler

Kapalıçarşı'da akılalmaz görüntü! Tarihi kitabeyi bu hale getirdiler

Dünyanın en masalsı 30 kasabası

Dünyanın en masalsı 30 kasabası

Tayland'dan gelen tohumla yetiştirdi, görenleri şaşırtıyor

Tayland'dan gelen tohumla yetiştirdi, görenleri şaşırtıyor
 

POPÜLER HABERLER

Selçuk Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

Selçuk Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

Dünyanın en masalsı 30 kasabası

Dünyanın en masalsı 30 kasabası

Rasulayn'da ortaya çıkarıldı: Türkiye sınırına açılıyor

Rasulayn'da ortaya çıkarıldı: Türkiye sınırına açılıyor

NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusu! (Bleacher Report)

NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusu! (Bleacher Report)

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA