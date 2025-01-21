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Dünya

Hindistan'da çatışma: 14 Maocu öldürüldü

Hindistan'ın Çatisgarh ve Odişa eyaletlerinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çatışma çıktı. Yaşanan olayda 14 isyancı hayatını kaybetti.

AA21 Ocak 2025 Salı 12:14 - Güncelleme:
Hindistan'da çatışma: 14 Maocu öldürüldü
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Hint basınındaki haberlere göre, polis Çatisgarh ve Odişa eyaletlerinin sınır bölgesinde Maocu isyancılar ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Polis, Odişa ve Çatisgarh'taki güvenlik güçlerinin ormanlık bölgede Maocu isyancıların olduğu ihbarının ardından ortak operasyon başlattığını belirtti.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkezi Yedek Polis Gücü ile Çatisgarh ve Odişa'da görevli güvenlik güçlerinin operasyonunda ilk belirlemelere göre 14 isyancının öldürüldüğünü söyledi.

Operasyonda güvenlik güçlerinin çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirdiği aktarıldı.

- MAOCU İSYANCILAR, 1967'DEN BU YANA SİLAHLI EYLEMLER YAPIYOR

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.

İsyancılar, kabilelerin ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 1999'dan bu yana 8 bini sivil, 14 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

  • Yerel Çatışma
  • Maocu İsyancılar
  • Hindistan Güvenlik Güçleri

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